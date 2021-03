Primer protocolo para evitar ataques de orcas a los barcos: "Arriar velas y parar el motor"

"No estamos seguros de que sean los mismos animales, porque no tenemos buenas fotografías para comprobarlo", explica Alfredo López, biólogo de Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA). "Los navegantes en ese momento están preocupados, y la calidad de videos y fotografías aún no nos ha permitido saberlo. Alguno si que es, pero no sabemos si son todos, o no"