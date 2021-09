Ramón Ortiz, vulcanólogo: "La lava, si es espesa, puede tardar años en enfriarse"

Respuesta: Entraba dentro de lo esperable, aunque no teníamos un pronóstico claro. Algo había. Yo, todas las noches me bajo los mapas de sismicidad, y empecé a ver que había mucha en La Palma. Era de esperar que hubiera una erupción.

R: Mi respuesta siempre es la misma: preguntádselo al volcán. No hay una estimación, y menos cuando llevamos tan poco tiempo. Normalmente duran meses, pero no se puede descartar nada. Lo normal es que este tipo de erupciones no duren mucho, pongamos un mes, y luego el volcán queda con pequeña actividad, que puede durar meses.

R: Bueno... este lunes tuvimos un sismo de 3.4, nada menos. Yo lo sentí. Iba descendiendo, sí, pero se ve que estaba cogiendo fuerzas para llegar a eso. La sismicidad sigue, y no me sorprendería que los hubiera mayores. No sería lo normal, pero no hay que descartarlo.