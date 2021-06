La rebelión de un pueblo gallego contra un parque eólico: “No lo queremos ni aunque nos den la luz gratis”

Dentro del polígono en el que se instalarían los eólicos quedarían tres parroquias y 35 lugares habitados. Entre ellos, el de Gotes, donde María y su marido Gabriel llevan viviendo más de 30 años. “Quedaríamos encerrados, rodeados de eólicos. Esto sería igual que una cárcel”, cuenta esta mujer con angustia. También quedarían dentro de ese suelo industrial numerosas explotaciones ganaderas y sus tierras. “No lo queremos ni aunque nos den la luz gratis. No hay una moneda de cambio. Es una desgracia medioambiental, económica y emocional. No hay dinero que pague eso”, zanja Victoria.