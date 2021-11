Recuperar el futuro y perder el pasado: "Tengo piso nuevo pero el volcán se ha llevado la tumba de los míos"

Carmen ya tiene las llaves de su nuevo piso, que le ha facilitado el Cabildo de Canarias, tras perder su casa de Todoque bajo la lava

Está contenta y agradecida pero dice que aun quedan muchas familias que siguen en un hotel o en casa de amigos y familiares

Además, Carmen tenía enterrada a su familia en el cementerio de Las manchas que el volcán se llevó este jueves por delante

Carmen tiene el corazón partido, son muchos sentimientos a la vez. Mientras este jueves iba a visitar su nueva casa, una de las viviendas compradas por el Gobierno de Canarias para los afectados por el volcán, una casa para empezar de cero, y crear su nuevo futuro, otra vez el volcán hizo de las suyas. En apenas tres horas arrasó el cementerio de Las Manchas. Carmen tiene, o tenía, enterrada allí a toda su familia. Sus padres, sus abuelos, un hermano. "Pierdes la casa y crees que ya nada puede ser peor, pero sí. Saber que nunca más vas a poder ir a poner flores a la tumba de tu madre es un sentimiento que no se puede explicar. Ahora hemos perdido nuestro pasado, nuestra identidad, de dónde veníamos", dice con la voz entrecortada.

Carmen, de 58 años, lo perdió todo bajo el volcán. Su casa, la de sus hermanos y la de su hija. Lo supo desde el primer día que el volcán empezó a rugir. "Estaba muy cerca de Todoque y arrasó el pueblo entero". Con ello perdieron sus vidas, lo que tenían acumulado después de tantos años trabajando. Sus cosas, sus fotos, sus recuerdos.

Un piso para ella y otro para sus hermanos

Tras más de dos meses viviendo en una habitación del hotel que ha facilitado el Cabildo para las familias más desprotegidas, este jueves, por fin, le enseñaron su nuevo piso. Un piso de una habitación, cocina, salón y terraza para ella sola. El piso está sin amueblar y ahora tiene que esperar a que le den las ayudas prometidas para poder empezar a comprar los muebles. Ha grabado un vídeo en el que enseña su piso que tiene vistas a una platanera. "Estoy muy contenta, me han dado un piso a mi y otro a mis hermanos, uno de ellos está muy enfermo. Necesitábamos un piso para vivir, no podíamos seguir en la habitación del hotel todos juntos. Pero, no estaremos felices al completo hasta que todas las personas que han perdido sus casas tengan un sitio donde vivir. Mi hija, por ejemplo, con dos niños está esperando todavía a que le den su casa, mientras está de prestado".

"Este viernes van a poner la luz, y cuando ya la tenga compraré los muebles. Además, tengo a mis hermanos al lado, como antes, siempre hemos vivido cerca. Cuando el volcán llego a la puerta de casa, nos dieron 20 minutos para coger lo que pudiéramos. En una furgoneta cargamos lo que pudimos, un sillón que me acababa de comprar, algunos objetos, papeles algo de ropa. En esa furgoneta metimos lo de mis hermano, los de mi hija y lo mío así que te puedes imaginar. Todos los documentos que perdí ya me los han renovado. La verdad es que nos están ayudando muchísimo".

Sus padres estaban enterrados en el cementerio de Las Manchas

No puede estar más agradecida por todas las ayudas que está recibiendo. El futuro lo ve con optimismo. Me he dado cuenta de que la gente es buena. Nos están facilitando las cosas en medio de esta tragedia tan enorme Así es cómo debe ser". Pero Carmen tiene algo dentro que nunca se curará. "Tengo un sitio donde vivir y eso es mucho pero después de 69 días aguantando, pensábamos que al final el cementerio sobreviviría. Pero este volcán es impredecible. Y lo peor es que no ha terminado sigue activo y no sabes que va a ser lo siguiente".

"Es como si hubieran borrado una vida al completo. Ha arruinado nuestros sentimientos y nuestra fuerza. Parece que tener a tus seres queridos cubiertos de ceniza pero a salvo nos daba fuerzas, no todo era tan malo, habíamos perdido la casa con todo pero no a ellos, y ahora se acabó. Hay que vivirlo para saber lo que se siente, no te imaginas el dolor que vivimos, hablamos y lloramos a la vez".