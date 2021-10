Regreso al cole en La Palma: "Hay que darles herramientas para sobrellevar lo que están viviendo"

L as escuelas unitarias de Los Campitos y de Todoque, ambas en esta localidad y a las que asistían 60 alumnos, quedaron sepultadas por la lava. A todos sus alumnos, junto con los del colegio de Puerto Naos, a los que también evacuaron, se les ha reubicado en el centro Princesa Acerina, en donde se ubicaba la escuela de música del Cabildo de La Palma.

Estos primeros días de clase no se impartirán contenidos, solo se tratarán emociones. "Necesitan mucho cariño y delicadeza", asegura María Yenis Rodríguez, directora del Adamancasis, donde el 10% de sus 255 alumnos ha sido desalojado de sus viviendas.

Tiempo habrá para matemáticas, lengua o sociales. "La situación es muy complicada. El volcán ruge constantemente, no sabemos si se van a abrir más bocas -eruptivas-, si volverán los temblores, las explosiones. Estos días no paran de caer piedrecitas -piroclastos- y se escucha el tic tic tic en los cristales. Parece que llueve", describe la directora del Adamancasis. Este centro no se ha visto afectado por el volcán, salvo por la suspensión provisional de las clases, pero está a apenas cuatro kilómetros del foco eruptivo del volcán.