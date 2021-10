Rescate de los perros aislados por la lava: "Hacerlo por dron es arriesgado, pueden tener fracturas óseas o morir"

El Gobierno canario asegura que la empresa Aerocamaras no se ha puesto en contacto con ellos para llevar a cabo el rescate

Los responsables de alimentar a los podencos desde hace 11 días dicen que esta empresa solo quiere publicidad

Nunca se había probado antes porque las leyes de seguridad aéreas de España prohíben el traslado de animales vía dron

El rescate de los perros aislados por la lava se está convirtiendo en un "circo mediático. Parece que todos quieren salvara los animales a costa de lo que sea y de momento es muy arriesgado", dice César Bravo, veterinario encargado de administrar la comida a los seis podencos aislados por la lava.

La empresa gallega Aerocamaras, contratada por la Plataforma Leales.org, ha diseñado un sistema de red de captura y suelta en caso de emergencia. Esta empresa se ha desplazado este lunes a La Palma en barco con un equipo de drones capaz de llevar cerca de 20 kilos y, han adaptado la red para poder sacar a los perros uno a uno. Según Leales.org, los responsables de Aerocamaras tienen intención de reunirse este lunes con miembros de Pevolca para que les autoricen la operación.

Durante cuatro días, tres ingenieros, junto al director técnico e investigación de I+D de Aerocamaras, diseñaron un sistema innovador que permite atrapar a un animal y desplazarlo en vuelo. Nunca se había probado antes porque las leyes de seguridad aéreas de España prohíben el traslado de animales vía dron.

En caso de no ser posible el rescate de los perros atrapados, se intentará desplazar algún tipo de refugio y comida en más cantidad. Leales.org junto a Siacan han puesto la logística terrestre para el traslado de más de dos toneladas de última tecnología por valor de 60.000 euros y que sin asegurar van a poner encima de los calores del volcán.

La utilización de helicópteros se hace inviable debido a los materiales (cenizas, piroclastos) que desprende el volcán y el acceso por tierra también es complicado debido al cerco de ceniza y lava que los rodea.

Los tres responsables de esta empresa pontevedresa han señalado que llevarán a cabo un rescate muy complejo para salvar a los podencos. Pretenden atar a los drones unas redes, bajarlas donde están los animales, atraerles con trozos de carne y que se metan en la red, después subirlos por el aire para salvarlos. Pero esta acción tan arriesgada está en entredicho.

"Con un dron es imposible rescatar a los podencos"

Eduardo Díaz, gerente de Vocanic Life y el piloto encargado de manipular el dron que lleva agua y comida a los podencos desde hace ya 11 días, dice que es una locura y que lo único que quieren es publicidad. "Es una maniobra muy arriesgada para los perros. Es imposible meter a los podencos en una red sin sedarles.

Además, en la zona hay muchos arbustos y en cualquier momento puede engancharse la red y ya no se podría ir ni hacia delante ni hacia atrás. ¿Qué haces entonces con los perros, dejas caer la red? Creo que es algo inviable. De momento, lo único seguro es seguir yendo todos los días y llevarles agua y comida y ver la evolución. Esta empresa solo quiere publicidad", asegura Díaz.

Coincide con él Cesar Bravo, veterinario encargado de administrar la comida y la bebida que se les mandan a los animales. Alimentación guiada y estructurada con complejos vitamínicos para su recuperación, ya que estaban muy delgados, también envían agua congelada para que los recipientes no se llenen de ceniza.

"He estado callado hasta ahora, pero esta empresa no ha preguntado, si quiera, cómo están los animales. Si se lleva a cabo un rescate por dron estos podencos pueden morir. Además, hemos descubierto que tienen una pequeña laguna donde tienen agua, así que lo más sensato es seguir alimentándolos día a día, no hacer locuras", señala visiblemente enfadado.

César Bravo perdió su casa bajo la lava en la misma zona y sabe de lo que habla. "Si a los perros los elevas por el aire, no van a parar de moverse, pueden sufrir un shock, ahorcarse con la red o sufrir fracturas óseas y lo peor de todo, morir. La zona no es de fácil acceso. No es la forma de rescatarlos. Los dueños de los perros están inquietos con todo el circo mediático que se está formando.

Los de esta empresa me han llamado y yo les he pedido vídeos de como lo han hecho otras veces, pero no me han enviado nada. Dicen, que cuando lleguen aquí, harán pruebas. Pero esto no es un campo de pruebas, hablamos de animales de verdad".

Lo que parece claro es que la empresa Aerocámaras debe tener permiso para hacer este rescate con drones y el Pevolca ha explicado a NIUS que, por ahora, la empresa Aerecámaras no se ha puesto en contacto con ellos y no saben que planes tienen. "El espacio aéreo lo controla el Gobierno de Canarias así que si alguien quiere volar un dron para rescatar a estos animales tendrá que ponerse en contacto con nosotros, cosa que no ha pasado", aseguran.

La empresa ha subrayado que siempre actúa dentro de la legalidad aérea, respetando lo indicado por las autoridades competentes y "cualquier decisión que puedan tomar para evitar riesgos innecesarios así como anteponer siempre la seguridad de todos". Este periódico ha intentado en repetidas ocasiones contactar con los responsables de la empresa pero no ha sido posible.

Rescate a pie

César Bravo, el veterinario, y el equipo encargado de alimentarles, han propuesto un rescate a pie. Creen que la lava lleva parada unos días, la temperatura ha bajado a 140 grados, algo que para un bombero es asequible. Serían 300 metros a pie, los sedaríamos y tras 45 minutos de espera para que se duerman los pondríamos en las mochilas de rescate y saldríamos con ellos. Habría que aprovechar estos días antes de que la lava vuelva a cambiar de rumbo.