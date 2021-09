Reme enseña a los reyes cómo perdió su casa: "No tengo nada. Estoy con lo puesto"

Remedios lleva cuatro días en el acuartelamiento de "El Fuerte" en La Palma. Cuatro días evacuada.Cuatro días en los que su vida, y la de sus tres hijos pequeños y su madre octogenaria, se ha puesto del revés. El domingo, cuando huyeron despavoridos de la erupción , Reme -que así la llaman- grabó su marcha entre ruido y lava. "Me despedí de la casa pensando que era algo temporal".

Hoy ha enseñado esas imágenes a los reyes. Reme esperaba su visita al acuartelamiento y ha aprovechado para mostrárselas. "Lo he perdido todo. Estoy con lo puesto", les ha dicho. Tanto la reina como el rey han estado un buen rato con ella, escuchando su historia y mirando asombrados lo que esta canaria grabó.

"Han sido muy cariñosos. Les he enseñado las fotos y me han dicho que trabajan por La Palma, por recuperar la normalidad y para que esto no se olvide", ha afirmado emocionada.