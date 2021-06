Roberto, ‘el hombre que susurraba a las hormigas’ y que las exporta desde Cádiz a 100 países

Cuando era pequeño cogía los tarros de cristal y guardaba las hormigas que recogía en la calle. La curiosidad por conocer qué hacían estas pequeñas, le fascinaba. Lo que entonces no imaginaba era que a sus 42 años, Roberto Huertas, montaría una empresa de hormigueros que enviaría a miles de familias: “Para mi esto es como un milagro”, confiesa a NIUS el empresario.

La pasión por las hormigas se le nota nada más descolgar el teléfono. “Soy muy friki, yo lo sé”. Empezó él solo, enviando paquetes a los miembros de la comunidad, y ya “somos 17 personas trabajando”, cuenta a NIUS Roberto. A las afueras de Trebujena, en Cádiz, tienen una nave donde se encargan de fabricar los hormigueros, el empaquetado y preparar los envíos. No dan a basto, con el coronavirus las ventas se han incrementado: “Mandamos hormigueros a más de 100 países”, relata.

Los hormigueros llegan con una hoja de instrucciones: la reina pone los huevos, come alpiste, semillas, y luego la colonia va creciendo. Así, cuando envían al extranjero, y no mandan las hormigas, explican cómo tienen que hacerlo una vez que las cogen ellos mismos de la calle. La más frecuente, ideal para principiantes, es la messor barbarus: “Sí, sí, todos los nombres los tenemos que decir en latín, que aquí si decimos hormiga negra u hormiga roja no nos entendemos”.