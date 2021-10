Robots de limpieza para paneles solares: la revolución que llegará pronto a los tejados de casa

Esta semana hemos visto cómo un metro de ceniza sepultaba e inutilizaba más de 2.000 paneles solares de una planta fotovoltaica de La Palma, situada en Las Manchas . Los daños no podrán valorarse hasta que el volcán Cumbre Vieja cese su actividad y las placas puedan empezar a limpiarse.

Una tarea que será difícil y costosa. ¿Podría la tecnología ayudar a hacerlo? ¿Sería factible utilizar robots especializados para eliminar esa cantidad ingente de ceniza?. " La ceniza es un problema que afecta a paneles en todo el mundo, no solo por erupciones, como en este caso, también resultado de incendios ", explica Santiago Pérez, director tecnológico de Relysm, distribuidores de robots de limpieza de placas solares a nivel internacional. "Pero algo así no lo había visto nunca, la verdad. Un metro sobre un panel es algo absolutamente anormal ", destaca.

" Lo más efectivo sería utilizar un robot montado sobre un tractor, un brazo hidráulico extendido desde el vehículo que fuera limpiando los paneles . Sería lo más rápido y operativo", añade Pérez, pero tiene dos aspectos negativos. Uno, el precio, en una planta tan pequeña como esta de La Palma no saldría a cuenta y otro que para que el tractor pudiera acceder, antes habría que limpiar los pasillos entre fila y fila de paneles", aclara. "Si es posible con medios mecánicos genial".

" En este caso se podría poner el brazo limpiador sobre una retroexcavadora ", apostilla Pablo Canales, director comercial de SCMsolar, una empresa española dedicada al diseño y fabricación de robots de limpieza para plantas fotovoltaicas. El tractor se engancharía en la ceniza, pero la retroexcavadora podría avanzar. Eso sí, la limpieza sería muy lenta. Si el tractor puede limpiar como máximo tres kilómetros por hora, la retroexcavadora no llegaría a un kilómetro. Y claro, en esos pasillos entre fila y fila de paneles tendría que haber espacio".

"Fuera de situaciones tan extraordinarias como esta que hemos comentado del volcán los robots han revolucionado la limpieza de los paneles solares ", asegura Santiago Pérez. "Permiten limpiar más superficie en muchos menos tiempo y ofrecen una optimización radical de recursos para hacer el trabajo ya que la máquina hace el esfuerzo físico y no la persona. Con 1 robot se puede reemplazar el esfuerzo de 10 personas ", apunta.

"Además se libera a la gente de un trabajo ingrato, porque estar limpiando bajo el sol hectáreas y hectáreas de placas solares es infernal ", indica Pablo Canales. "Y la limpieza nunca va a ser tan efectiva como la que realiza un robot de forma automática. Los primeros paneles igual quedan impecables, pero cuando llevamos 100 ya no van a estar tan limpios como los deja un robot. Los humanos nos cansamos, no somos máquinas", espeta.

Por otro lado, especifica el técnico, "si el calor se acumula dentro de la placa debido a la suciedad, se empiezan a generar lo que se llaman black spots, que consiste básicamente en que las células fotovoltaicas se queman porque el calor no tiene por donde escaparse. Los rayos del sol entran en la placa pero no pueden salir por la suciedad. Es lo mismo que pasa en el planeta Tierra. Se sobrecalientan y se queman. Entonces no solamente pierdes producción, sino que afecta a la longevidad de las placas. Es un problema grave porque a uno cuando le dan una placa le dicen que tiene entre 20 y 30 años de vida. Y si a los 5 tiene la mitad de la planta quemada por la suciedad imáginate".