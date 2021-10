Rocas de enormes dimensiones 'navegan' por la colada de lava como si no pesaran

Se entiende bien con un ejemplo casero: un flujo de lava es un flujo de empuje. ¿Qué quiere decir eso? "Que la lava no va a caminar hacia abajo si no llega a alcanzar un umbral en la vertical que presione. Piensa en un vaso de agua y uno de miel. Viertes el de agua en la encimera de la cocina y te cubre toda la encimera, es un flujo. Pero cuando echas la miel ésta no cubre todo, no camina. Necesitas echar mucha más miel para que avance, y lo hace por acumulación", en palabras textuales de Meletlidis.