El 'tractorista de Castilla' que triunfa en Twitter, sobre la sequía: "Cada día que no llueve es una pérdida"

Las publicaciones sobre la sequía ya se han colado en la cuenta de este agricultor

Rodrigo Carrillo es un sociólogo, "muy urbanita", que hace unos años decidió irse al campo a vivir

"No se habla de otra cosa, en todos los corrillos el mismo lamento", asegura Carrillo

Rodrigo Carrillo, conocido en las redes como el Tractorista de Castilla, tiene una legión de seguidores en Twitter. La mirada poética de este agricultor ha enganchado a miles de personas, anónimas y famosas, que esperan que suba cada día las idílicas fotos que capta mientras trabaja en el campo. "Pero para que el campo esté bonito tiene que llover", recuerda Rodrigo, "y lleva sin caer una gota más de un mes. El último día que llovió, y muy poco, fue el día de Reyes", lamenta.

Reconoce que la situación empieza a angustiar a los agricultores de la zona. "No se habla de otra cosa, en todos los corrillos el mismo lamento, que no llueve, que cuándo va llover, que si no llueve se va a perder la cosecha..." Rodrigo vive y trabaja en Villar de Cañas (Cuenca), una pequeña localidad de Castilla la Mancha. Una de las comunidades más afectadas por la sequía. La preocupación comienza a colarse en las historias que comparte en su cuenta.

En los últimos cuatro meses las precipitaciones han sido un 36% más bajas de lo normal. Según un informe de COAG (la organización de agricultores), la mitad del campo español ya está en situación de alerta por sequía y en caso de que siga sin llover de manera significativa en las próximas tres o cuatro semanas los cultivos de secano podrían ver afectado su rendimiento entre un 60 y un 80 por ciento.

"El cereal es el que más está acusando la falta de agua, se nota en el color, en el estado de las plantas, que están amarilleando, están perdiendo fuerza, y como el tiempo no acompaña pues esto se agravará con el paso de los días, porque además la previsión de lluvias que tenemos es mínima, se habla de 2 litros el domingo y el lunes, eso no es nada, como decimos por aquí son lágrimas de pobre, y luego, vuelta a lo mismo", lamenta.

"Llevamos, además, un mes de variaciones de temperaturas muy amplias, con unas heladas muy fuertes por la noche y días de 16, 17 e incluso 20 grados, y eso estresa mucho a la planta y en muchos casos hace que las semillas se pierdan", explica el joven agricultor. "Las expectativas son muy negativas, pero eso es la agricultura, es difícil predecir cómo te va a ir el año"

Rodrigo, de 32 años, urbanita, criado en el barrio de Ventas, estudió sociología en la Complutense, pero pronto vio que aquello no le iba a dar de comer y decidió apostar por el campo hace una década. Se marchó a vivir al pueblo de sus padres. Allí, junto a su hermano, trabajan el cereal, el girasol, el olivar y desde hace diez años la lavanda. "Es un trabajo solitario y muy duro, porque es el oficio en el que más dependes de agentes externos, pero me siento más libre. Solo dependo de mi trabajo y del tiempo que hace", espeta.

Un tiempo que ahora juega en su contra y en la de miles de agricultores en nuestro país. "Sí, cada día que no llueve es una pérdida, desde luego. Y no tiene buena pinta, pero qué podemos hacer, si es que en realidad no se puede hacer nada. Antiguamente se sacaban los santos a pasear, pero con la ciencia en la mano eso no creo que nos ayude en nada; aunque quién sabe, igual tenemos que volver a las prácticas ancestrales de sacar a San Isidro a pasear, bromea.

Mirando al cielo

"Ya lo decía Delibes", recuerda Rodrigo. "Si el cielo es alto es porque lo habrán levantado los campesinos de tanto mirarlo. Es una cita que resume muy bien lo que es la vida del agricultor en Castilla, un agricultor no es nada si el clima no le es favorable. Así que así estamos todos los días, mirando al cielo para ver si nos regala buenas noticias", apunta. "Porque tal y como están las cosas ya sabemos que la cosecha no va a ser buena, por lo menos habrá que intentar salvarla".

"Hay gente que lo va a pasar fatal, sobre todo agricultores que no tienen tierras en propiedad, sino que las tienen en renta, a ellos seguramente no le dará para sacar beneficios, si acaso para cubrir gastos", recalca. "Cada agricultor es un mundo, cada uno tendrá más o menos costillas para aguantar los golpes. Habrá que ver cómo acaba esto", dice con resignación.

"¿Esperanzas?, pocas. Las tenemos todas puestas en la primavera. "Para revertir la situación se necesitarían lluvias generalizadas -persistentes pero suaves- durante toda la estación, y que alternaran con ciclos de sol pero sin llegar a temperaturas demasiado altas", explica. "Por pedir que no sea, luego ya veremos lo que el cielo nos da".

La escasez de lluvias preocupa no solo a los agricultores. "Cada vez me escribe más gente a las redes diciéndome las ganas que tienen de que suba una foto lloviendo", relata. "Esa es la imagen que estoy deseando captar en este momento. Un buen nubarrón descargando agua sobre mi tierra. La última vez que hice fotos así fue en otoño".