Rogelio, el pescador 'influencer' gallego que enseña a respetar el mar y sus especies

Son mariñeiro en Galicia e esto é centola en veda que devolvemos ao mar. Que son 140 euros para un político, banqueiro ou gran empresario? Nada. Para moita xente moitos cartos. Non, non todos somos iguais. Coidar do mar é cousa de todos, non solo de turistas ou pesca deportiva. pic.twitter.com/PhiM8Th9NW