La suscripción de bicicletas, un modelo en auge: "Resolvemos el miedo de los usuarios a que les roben la bici"

El renting de bicicletas se ha convertido en un modelo empresarial en auge en Barcelona. Cada vez son más las personas que optan por pagar una cuota mensual a cambio de tener una bici en exclusiva sin la preocupación del mantenimiento ni de los posibles robos. Para los amantes de la movilidad sostenible esta opción es tremendamente atractiva ya que no tienen que compartir bicicleta, se aseguran de no quedarse sin en las horas puntas y no "viven con el miedo" de que se la roben al aparcarla en la calle.