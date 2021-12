Los técnicos del Pevolca dan por concluida la erupción del volcán de La Palma: "Es una alivio emocional"

"Es un alivio emocional" , ha asegurado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, responsable del operativo y director del PEVOLCA, Julio Pérez, en rueda de prensa este sábado, 25 de diciembre, antes de subrayar que "el fin de la erupción no significa el fin de la emergencia".

Con el fin de la erupción no acaban los peligros. Se inicia ahora una fase post-eruptiva en la que persisten los riesgos para la población, sobre todo por la presencia de gases que pueden llegar a ser letales y conservarse durante largo tiempo en espacios cerrados, han advertido los vigilantes del volcán del IGN (Instituto Geográfico Nacional). Hasta que estos gases no desaparezcan del todo, la gente no podrá regresar a sus casas en algunas de las áreas afectadas.