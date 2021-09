La teoría del tsunami provocado por el volcán de La Palma no sucederá: la isla no se va a partir

“La capa del mortalón existe ya que se ha verificado en numerosas galerías, pozos, túneles y sondeos", sostienen en el estudio, pero añaden que " la gran fractura no se ha podido constatar ni su continuidad ni su profundidad. Por lo que estas condiciones en las que se basa principalmente esta teoría no pasarían de una simple hipótesis".

Y concluye que la isla de La Palma es estable y no se va a partir: "Si se tienen en cuenta las propiedades resistentes del mortalón, la geometría actual de la isla, la estructura geológica, la inclinación de las capas, etc., Cumbre Vieja sería estable incluso ante futuros episodios eruptivos y la sismicidad asociada, de acuerdo con los modelos geomecánicos y los análisis de estabilidad realizados, donde se ha tenido en cuenta las presiones de inyección de magmas, las aceleraciones sísmicas, la influencia de las presiones intersticiales, etc.". Es decir, que no, que no hay riesgo de un tsunami gigantesco provocado por la erupción del Cumbre Vieja.