El precedente del volcán Tagoro que puede explicar los constantes terremotos en La Palma

La experta puso el ejemplo del volcán Tagoro , en la vecina isla canaria de El Hierro, para dejar claro que este enjambre sísmico no tiene por qué derivar en una nueva erupción. "Hay que seguir manteniendo la vigilancia de la sismicidad" subrayó, pero el sistema volcánico ya dispone de una válvula de escape abierta así que " no tiene necesidad de buscar un camino nuevo hacia la superficie de la tierra", aclaró.

Según recordó María José Blanco, en el caso del volcán Tagoro, la sismicidad empezó en la zona del Golfo (en el norte de la isla de El Hierro) y cruzó hacia el sur, terminando en una erupción en el mar de Las Calmas. Una vez que el volcán marítimo entró en erupción en el sur, se reactivó la actividad sísmica en la zona del norte "con magnitudes mayores que las preeruptivas". El comportamiento del volcán de La Palma está siendo similar al de la última erupción del volcán Tagoro en la isla de El Hierro y, por tanto, " no sería rechazable que pueda ocurrir" lo mismo, argumentó la geógrafa .

Lo que ha dicho María José Blanco es "súper lógico", en la erupción de El Hierro la mayor sismicidad no ocurrió al principio, sino después de la apertura de las bocas submarinas, casi un mes después de entrar en erupción. La sismicidad profunda no es algo inusual, aclara el investigador. Para ver qué es lo que está ocurriendo hay que tener en cuenta muchos parámetros, un sólo factor -como es la sismicidad- no es algo fiable para que te dé una imagen consistente, indica Pablo J. González.