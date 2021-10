Las tumbas del cementerio, bajo la ceniza: "Si el volcán se lo va llevar, que sea después de los Santos"

"Hay familias que nos piden trasladar los restos de sus seres queridos, pero para eso se tienen que cumplir varias cosas. Primero que se autorice. Después contar con un sepulturero y un coche fúnebre ya que los restos se han de trasladar a otro cementerio. Eso si, para que eso ocurra la familia debe tener otro nicho en otro sitio, no podemos proporcionar más de 3.000 nichos para el traslado . Los nichos que nos están dejando en otros cementerios son para la gente que está falleciendo ahora. Por otro lado, si los restos tienen menos de cinco años o están embalsamos es absolutamente imposible moverlos de ahí. Con lo cual es todo muy complicado", explica López muy afectada.

"No es tan fácil como meter los restos en una caja y llevártelos", asevera. "Hay que hacer una exhumación, hay decretos y plazos, hay que seguir un protocolo que dicta sanidad mortuoria. Que la gente tenga por seguro que si pudiéramos hacerlo lo haríamos", insiste Marina López. Es muy difícil decirle a la gente que no puede mover a sus familiares cuando la lava amenaza con sepultarlo todo. Yo solo pido que si al final la lava va a pasar por encima, que sea, por favor, después de los Santos. La carga emocional que tiene es tremenda, hay más de 3.000 familiares enterrados".

El otro día, le comentaba una vecina a la técnico del cementerio, que prefería perder su casa a los restos de su padre y no poder llevarle flores nunca más. "Está siendo todo muy duro. Pido un milagro, si la otra vez aguantó y se quedó rodeado por la lava pero en pie, espero que esta vez pase lo mismo", concluye López.

Alberto Hernández, el párroco de Todoque, el barrio del que no queda nada, ni siquiera su iglesia, está dándole vueltas al asunto. Con la colaboración de la Administración y de las concejalías implicadas, "estamos pensando cómo canalizar ese deseo lógico de todos los vecinos del municipio", dice Hernández.

Todos le preguntan al final de la misa: "Padre, ¿podremos ir al cementerio?, ¿podré llevar unas flores a mi madre, a mi marido, a mi hermano, a mi hija...? " Alberto Hernández y varios de sus feligreses quieren ayudar a los que sienten la necesidad de recordar a los difuntos que descansan en La Manchas, tanto si son creyentes como si no. "Bastante están soportando ya a consecuencia del volcán".

El padre Alberto precisa que todo es aún una idea, pero no le cabe duda de que se hará. "Queremos que sea algo simbólico y que pueda canalizar ese deseo de estas personas ya maltratadas de sobra por la erupción, que no se queden también con la pena con no haber cumplido con la memoria anual de sus seres queridos difuntos", explica.