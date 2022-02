La Palma avisa a los turistas que se adentran en zonas prohibidas del volcán: "Hay lugares a 400 grados"

Desde el Puesto de Mando avanzado el técnico de emergencia responsable del equipo de intervención, Rafael Martín García asegura que esto no es ninguna broma. "Estamos hablando de peligro de muerte, no es un capricho", explica. Hay zonas donde las temperaturas a tan solo 20 centímetros de la superficie está todavía a 400 grados. Además, puede haber tubos volcánicos activos y si el revestimiento es fino se puede romper y que alguien se caiga a 40 metros de profundidad en medio de lava".

"Esta claro que la Guardia Civil no puede estar en todas la esquinas pero hay muchas patrullas desplegadas que son itinerantes. Hay mucha cobertura pero por desgracia no es completa. Por eso, pedimos responsabilidad. Ya no es porque se lleven material volcánico, que esta prohibido, es porque están poniendo en peligro sus vidas. De hecho, ya hay bastantes personas denunciadas por saltarse la zona de exclusión con multas de hasta 3.000 euros. Hay una zona clara donde está prohibido entrar. La gente no debería colarse y mucho menos con niños", insiste García Martín.