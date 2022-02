Los turistas se cuelan hasta el cono del volcán Cumbre Vieja a pesar de las advertencias

Dos senderistas paseando a unos metros del cono del Cumbre Vieja, en La Palma. Una imagen que no sería preocupante antes de la erupción del volcán, el pasado 19 de septiembre. Pero, ahora, hace menos de dos meses de dar por concluido el episodio eruptivo, son unas visitas que preocupan a vecinos, científicos y equipos de seguridad que siguen trabajando sobre el terreno.

En cambio, los grupos de turistas que se saltan las normas acuden sin trajes especiales, medidores de temperaturas o de gases. La lava transporta emanaciones tóxicas que, aunque en el momento sus efectos puedan no ser inmediatos, a la larga pueden causar enfermedades graves.

Tampoco hay certezas de la estabilidad del suelo. Todavía existen tubos volcánicos activos , que transportan lava incandescente. Si el revestimiento es fino y cede ante un peso excesivo, la persona o personas sobre esa sección podrían caer hasta 40 metros, antes de caer en el magma que sigue fluyendo bajo la superficie. "Estamos hablando de peligro de muerte, no es un capricho", advertía hace unos días a NIUS Rafael Martín García , técnico de emergencia responsable del equipo de intervención.

La Guardia Civil tiene patrullas itinerantes tratando de frenar las incursiones. Pero no hay suficientes agentes para interceptar a todos aquellos que se saltan las normas. "Hay mucha cobertura pero por desgracia no es completa. Por eso, pedimos responsabilidad. Ya no es porque se lleven material volcánico, que esta prohibido, es porque están poniendo en peligro sus vidas", recalcaba de nuevo Martín García desde el Puesto de Mando.