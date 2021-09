Última hora | El gobierno canario compra 73 viviendas para los afectados

Todo en La Palma se mueve al ritmo del volcán de Cumbre Vieja desde el domingo. El avance de la colada se ha ralentizado tanto que los vulcanólogos ponen en duda que la lava vaya a llegar al mar, para lo que le quedan un par de kilómetros.

Los vecinos del barrio de Todoque han podido entrar (hoy podrán volver a hacerlo), quizá por ultima, vez en sus casas para poner a salvo todo lo que han podido y ahora esperan a que las lenguas de lava no se las lleve por delante. Los bomberos han intentado que eso no suceda cavando una zanja y poniendo barreras para canalizar la colada fuera del barrio. No ha habido éxito.

Los 6.000 evacuados suman a la pérdida de sus viviendas la dificultad para encontrar otra en la que esperar a que la erupción acabe o en la que empezar una nueva vida. A la solidaridad de los vecinos y las familias tratan de sumar esfuerzos los bancos, cediendo viviendas, y el gobierno canario, que está comprando pisos de promociones inmobiliarias.

La isla afronta hoy su quinto día de erupción volcánica y en NIUS les contamos minuto a minuto lo que pasa.