Ultima hora de la erupción del volcán en La Palma: la lava se acerca a la zona de viviendas

17:25 H El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha calificado de "histórico" el momento

Ha revelado que las erupciones han tenido lugar en "zona no poblada" de Cumbre Vieja. "Por el momento no hay riesgo para las personas", ha añadido. De hecho, muchos curiosos se han acercado a la zona para ver el espectáculo. Según los expertos, todavía no se sabe cuánto tiempo va a durar la emisión de lava. Descartan que se puedan producir terremotos durante la erupción.