Las últimas horas de Todoque: "Es una pena, ya no existe"

Todoque ha quedado destruido. El nuevo perfil de Todoque lleva a sus vecinos a admitir una realidad terrible. "Todoque no existe ya, lo que es el centro, Todoque no existe", dice un hombre con la voz entrecortada. Hasta ayer mismo se observaba aún la Iglesia y las construcciones aledañas , pero al filo de las cuatro de la tarde, la lava engullía la Iglesia de Todoque.

La lava sigue avanzando llevándose todo a su paso. "La de mi hijo ya no está. Muchas gente que vivía de alquiler ahora no tiene nada de nada", cuentan los vecinos. No hay consuelo para quien contempla a diario los estragos del volcán. "Cada mañana que me levanto pienso que esto es una pesadilla", explican.