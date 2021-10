Última hora | Erupción volcánica en La Palma: confinan a 3.500 personas por la mala calidad del aire

08:32 H Recomendaciones para la población confinada

Se pide a la población de las zonas confinadas que cierre las puertas, ventanas, persianas y toda entrada de aire procedente del exterior; confínese, si es posible, en las habitaciones más interiores; desconecte la ventilación y la calefacción; es preciso interrumpir todo sistema que haga entrar aire del exterior.

Para mayor seguridad, se puede sellar, utilizando cinta adhesiva, las juntas de puertas y ventanas; no utilice el teléfono, pues se necesitan las líneas libres para los servicios de socorro; lleve consigo sistemas que le permitan comunicarse o recibir información (radio, teléfono...); si está en el exterior, tenga en cuenta que un vehículo no es un lugar seguro (confínese en el primer edificio que encuentre cerca) y si va a pie, refúgiese en el primer edificio que encuentre; no realizar desplazamientos hasta que se dan indicaciones al respecto; utilice el teléfono 1-1-2 para situaciones de emergencia.