Un vecino de La Palma, evacuado, lleva dos noches durmiendo en su vehículo para no separarse de sus perros

Pedro Jiménez, 71 años y vecino de Charco Verde, en La Palma, fue evacuado el pasado domingo de su vivienda por la amenaza de la erupción del volcán. Las dos últimas noches las ha pasado durmiendo dentro su vehículo. Y lo ha hecho por una razón de peso: para no dejar abandonados a sus tres perros en una perrera. "Para mí son muy importantes, son mi familia, es lo único que tengo", asegura.

Pedro señala que ha pedido a las autoridades que le dejen estar en un lugar donde pueda estar todo el día con sus perros y dormir con ellos. "No me vale la solución de que los perros se queden aquí en una perrera y yo me tenga que ir al cuartel de Santa Cruz", señala.