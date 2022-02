Vecinos de La Palma se unen para desenterrar las casas bajo la ceniza: "¿Por qué tenemos que hacerlo nosotros?

La espesa capa de cenizas sepulta muchas viviendas que no pueden ser habitadas hasta que se retire

Hay en marcha un Plan Extraordinario para desenterrar las casas bajo la ceniza dotado con 63 millones de euros

Las coladas han roto cañerías y conducciones que impiden los suministros básicos a los vecinos de Las Manchas

Son cientos de casas en pie pero enterradas bajo toneladas y toneladas de ceniza. En la zona del Valle de Aridane los vecinos saben que están ahí, las intuyen, ven alguna chimenea, alguna antena y descubren que muchas de sus casas, las que han construido con sus propias manos, siguen en pie aunque es imposible acceder a ellas. Montañas de ceniza de hasta 10 metros de alto las cubren.

Cuando el 25 de diciembre la erupción del volcán de Cumbre Vieja se dio por concluida, respiraron hondo. La lava no las había arrasado. Dos meses después siguen sin poder entrar. Por eso, los palmeros, se están reuniendo entre ellos para ayudar a los más afectados. Sobre todo a las personas más mayores que no pueden hacerlo solas.

Los vecinos se reúnen para quitar las cenizas de las casas

Hace unos días veíamos cómo más de 40 voluntarios, vecinos de Los Llanos, se presentaban en casa de Vicente Leal para ayudarle a él y a sus hijos a desenterrar su casa, la más cercana al volcán. "Fue un momento muy emocionante", dice Vicente. Pero al día siguiente todo se fue a pique. Los gases, hicieron que las autoridades no dejaran a nadie trabajar en la zona. Seguía siendo de exclusión.

Aunque ellos no se dan por vencidos. La Asociación Hagamos Pueblo ha convocado a todo el pueda ir este próximo sábado a las 10.00 de la mañana para quitar ceniza de las casas sepultadas bajo la ceniza. "Llevamos lo que podemos mascarillas, chalecos, palas, sopladoras, cubetas", explica Teresa Pestana, Presidenta de la Asociación, que dice que "si no ayudamos, ninguno podrá entrar en sus casas. Por eso estamos haciendo esto. Ya son 20 voluntarios apuntados. Esperemos que no llueva".

La Asociación decide a quién se ayuda primero. Ilda ha sido una de las afortunadas. Tiene 82 años y ha sido testigo de dos erupciones volcánicas cuyas coladas han transcurrido cercanas a su casa. Por suerte se mantiene en pie, aunque ha sufrido serios desperfectos. Grietas, humedades, algún tejado roto, nevera destrozada. "Ilda es de esas mujeres que dan lecciones de vida y no paraba de llorar. Pero imagínate, solo hemos conseguido limpiar una, hazte a la idea de lo que queda", apuntaba Pestana.

Entre los vecinos no son suficientes. No llegan a todo, necesitan ayuda. Se quejan de que el Plan de empleo Extraodinario preparado por el Cabildo y los Ayuntamientos parece que se queda corto. "¿Dónde están las ayudas, por qué no vienen? No sé por qué tenemos que hacerlo nosotros solos. Deberían priorizar, lo importante es liberar las casas de la ceniza para que gente pueda volver. Hay gente desperdigada limpiando plazas de ayuntamientos en vez de estar aquí liberando la ceniza de las casas de los vecinos. Todavía hay 200 personas que siguen viviendo en el hotel porque no se ha podido limpiar sus casa. Hay que limpiarlas de ceniza para que se empiece a recuperar algo de esperanza".

Plan de Empleo Extraordinario

Por su parte, fuentes del Cabildo consultadas por NIUS, aseguran que el Plan de Empleo Extraordinario lleva tres semanas en marcha. De momento, son unos 700 trabajadores los que están implicados en la limpieza y retirada de cenizas del barrio de Las Manchas, contratados dentro del plan de empleo extraordinario por la erupción volcánica de La Palma, dotado con 63 millones de euros y con el que se aspira a crear 1.675 puestos de trabajo. "Ya estamos trabajando cada día, pero es verdad que hay demasiada ceniza", dicen las mismas fuentes.

Estas cuadrillas de trabajadores están dedicadas a retirar de caminos y propiedades privadas las toneladas de ceniza que cayeron en esta zona durante los 85 días de erupción del volcán en Cumbre Vieja. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres señalaba que es consciente de lo ingente de la tarea, y ha asegurado que el compromiso de las administraciones es dar continuidad a estos planes de empleo mientras sea necesario, incluso más allá de 2022.

"El drama de La Palma no ha acabado"

Pero es que la cantidad de ceniza es tal que parece que no dan a basto. A un ritmo de 600 cubetas al día la batalla contra la ceniza "no se gana nunca", dice Vicente Leal. Aunque las muestras de apoyo siguen llegando. Bomberos de Tenerife en sus días libres viajan a La Palma a retirar ceniza. Parejas, amigos, y solidarios hacen lo propio. "El drama no ha acabado. Espero que ahora que se han ido los medios de comunicación no se olviden de los palmeros. Hay mucha gente que necesita ayuda. Nosotros atendemos a muchas familias al día, les damos ropa, comida, enseres, pero eso dura unos días hay que darles un sitio al que volver", explica Teresa.

A pesar del compromiso que ha señalado el Gobierno Regional, la realidad a la que se enfrentan esas familias es muy diferente. Además, para llegar a esta zona hay que dar la vuelta a la isla. Son unas dos horas de ida y otras dos de vuelta. El Cabildo trabaja contrarreloj para despejar las carreteras pero queda mucho por hacer. De momento, entre todos lo intentan y poco a poco van dejando al descubierto tejados, paredes e incluso puertas. "Si el sábado entre todo limpiamos cuatro casas, nos damos con un canto en los dientes", asegura Pestana.

Quedan meses de trabajo

Tiene claro que si hay gases o la zona es peligrosa no les dejarán trabajar, pero está muy controlado. Las ayudas van llegando pero no da para todo. La mayoría de las personas perdieron la casa y el trabajo, sus plataneras, de un segundo para otro. Esto es una catástrofe y nadie estaba preparado para ello. Por eso aquí estamos pidiendo solidaridad y colaboración para arrimar el hombro. Necesitamos ayuda, necesitamos gente", concluye Teresa.