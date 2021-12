Montse vuelve a su casa, con la lava parada a 200 metros: "No sabíamos si iba a llegar el monstruo"

Montse se abraza con su marido nada más regresar a su casa. Llevaban casi dos meses fuera, sin saber qué clase de zarpazo habría dejado el volcán de La Palma en su hogar. "Era un sinvivir, llevábamos dos meses fuera de casa y no sabíamos si iba a llegar el monstruo o no", cuenta emocionada.

Tuvieron que salir de su vivienda a toda prisa el 20 de octubre. En uno de sus cambios, el volcán empezó a dirigir una de sus lenguas de lava hacia el lugar donde han hecho su vida. En más de mes y medio, decenas de vecinos afectados por la colada noroeste en Los Llanos no han podido volver.

Hoy unas 30 familias abren de nuevo la puerta de su casa. Deben tener cuidado. La colada que les amenazaba se ha detenido pero no está muerta. La Guardia Civil les acompaña para medir si los gases que emanan de la lava.

"Nosotros por lo menos tenemos una casa. Me da mucha pena la gente que la ha perdido", cuenta esta vecina que no puede evitar pensar en quienes han visto su hogar enterrado por la lava o en quienes aún no pueden volver para comprobar qué ha sido de su vivienda. Muchos siguen esperando que les llamen.