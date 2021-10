Verónica, pendiente del volcán: "Mi casa se la tragó el monstruo, ahora falta la de mi hermana y mi padre"

Las coladas han vuelto a despertar y aunque lentas amenazan las viviendas del barrio de La Laguna

La familia de Verónica vive pendiente de cada movimiento del volcán

En cualquier momento la lava puede sepultar la casa de su hermana y después la de su padre

Un día más en La Palma donde, después de varias jornadas de intensa actividad en el cono del volcán, las coladas vuelven a moverse. Toda esa furia ya se ha traducido en el despertar de esas coladas que parecían dormidas. Desde el dron se puede ver la colada que empezó a devorar el barrio de La Laguna. Los expertos han detectado movimiento en esa y en otra que está justo al otro lado. Ambas avanzan otra vez amenazantes aunque sea lentamente.

Una de ellas, la que gana en altura pero que parece congelada en mitad de La Laguna podría avanzar en cualquier momento. Imaginen la angustia de una de las vecinas que ha visto como la lava se ha llevado su casa por delante y ahora amenaza la de su hermana y su padre y viven, desde hace días, pendiente minuto a minuto de cada movimiento del volcán en esa zona.

Su casa ya ha desaparecido

Verónica Montelongo, vivía en La Laguna y el 19 de octubre su casa se enterró bajo la lava. Ella sabía que iba a llegar ese día y no puede ni creerlo. "Mi familia me decía que estaba loca, que la lava no llegaba a La Laguna, pero llegó", dice con lágrimas en los ojos.

Así que la única certeza de Verónica es su casa ya no existe. "Y solo sé que todo mi sacrificio de 20 años se lo tragó el monstruo", dice verdaderamente afectada. Describe una sucesión de pérdidas que han quedado bajo el manto oscuro que cubre buena parte de la laguna. Primero sepultó la casa de su prima; cuando la lava llegó al polígono industrial "echamos a correr porque sabíamos que mi casa desaparecía", cuenta.

"Lo teníamos todo, una casa de más de 200 metros y una vida por delante que nos habíamos ganado trabajando a pulso mi marido y yo, a mi nadie me ha regalado nada". Y ahora se da cuenta de que no tiene nada. "Empezamos a sacar cosas, pero ¿solo tengo esto?", se pregunta.

La lava amenaza ahora la casa de su familia

Toda su vida, su ahorros, todo iba siempre invertido en la casa y ahora ha desaparecido como si nunca hubiera existido. "Es muy fuerte. Te dicen, casas hay más pero eso era mi vida", explica. Una amiga me dijo que sacara toda la ropa que me hizo mi madre. Estoy muy agradecida, no se me hubiera ocurrido, y ahora estaría también bajo la lava", explica.

Por suerte, sus dos hijas están trabajando y en la universidad y dice ser positiva pero no puede aguantar las lágrimas. "Y ahora hay que volver a empezar, es muy duro, ¿sabes?". Y más cuando sabe que la casa de su hermana está con la lava tocando uno de los muros, como se puede ver en las imágenes. El dolor es aún más intenso. Y la de su padre, se encuentra cerca del colegio, también amenazada.