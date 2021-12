Vicente Soler, vulcanólogo del CSIC: "El silencio de ahora podría indicar el final de la erupción"

La emergencia volcánica en La Palma "está claramente atenuada", puesto que el cráter no emite lava, no hay señal de tremor desde la noche del lunes, no hay inflación del terreno y la sismicidad es baja, datos que mantienen a los científicos en situación de prudente espera. Involcán explicaba que "esto no implica una finalización de la erupción, ya que en ocasiones su cese ha sido seguido por un nuevo incremento de la actividad", pero los vulcanólogos tienen en cuenta que episodios de explosividad estromboliana como el último que se ha registrado pueden ser el preludio del final de la erupción. Así sucedió con el volcán Tagoro en la isla de El Hierro.