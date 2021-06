Los viveros no dan abasto con el 'boom' de la jardinería: "Hemos tenido que doblar el personal"

Lo saben bien en Viveros Brandariz, en la localidad coruñesa de Sada. "El año pasado durante un tiempo solo podíamos vender artículos de primera necesidad: productos fitosanitarios, pesticidas o abonos, pero no planta ornamental. Pero había tanta demanda que implantamos un servicio a domicilio. Hubo que reinventarse y ese servicio ya se quedó para siempre, tiene mucho éxito", cuenta Marcos Brandariz, el gerente. Él lleva treinta años trabajando en este negocio y asegura que nunca hubo un año como este. La pandemia ha supuesto un punto de inflexión y reconocen que estos días no dan abasto ante tanta demanda. “Hemos tenido que contratar al doble de gente. Normalmente somos 4 o 5 y ahora llegamos a ser 10 personas", cuenta Alicia de Cea, trabajadora del vivero. "La gente está arreglando sus casas, como no puede hacer toda la vida social que se hacía antes, les gusta ver su casa bien cuidada. En esta época vienen en busca de plantas de flor: margaritas, geranios... Pero también compran frutales y arbustos. Se vende un poco de todo", añade Alicia.