El volcán obliga a los cartógrafos a cambiar los mapas de La Palma: "Hay que hacerlo para evitar accidentes"

La erupción del volcán va a obligar a los cartógrafos a cambiar los mapas tal y como los conocemos

No obstante, no hará falta modificar los mapas a nivel mundial porque "se trabaja a mucha menor escala", dicen los expertos

Los mapas de la isla de La Palma tal y como los conocíamos van a cambiar. La topografía, el catastro y los fondos marinos ya no serán nunca iguales tras la erupción del volcán Cumbre Vieja. Las continuas explosiones volcánicas han ido cambiando la silueta de la isla, como está volviendo a ocurrir ahora.

"Tras la erupción del volcán Teneguía, en 1971, se tuvo que añadir a los mapas el terreno que ganó la tierra al mar", asegura Javier González Matesanz, subdirector general de Cartografía y Observación del Territorio, y presidente de la Sociedad Española de Cartografía. "Entonces, también se crearon topónimos nuevos como ocurrirá en la actualidad".

Un delta de 30 hectáreas

Los han visto en todas las imágenes, La Palma presenta ahora un nuevo delta que se ha formado con la lava vertida al mar y que ha hecho que la isla crezca unas 30 hectáreas. "Eso va a obligar a los cartógrafos a cambiar los mapas tal y como los conocemos".

"Un mapa siempre es una abstracción de la realidad y en este caso concreto, al menos, habrá tres cartografías que van a ser modificadas si o sí. La carta náutica que se centra menos en el territorio y su objeto fundamental es el relieve marino, la batimetría, es decir, en las profundidades. La cartografía catastral con motivos fiscales, la tributación a través de los impuestos de bienes inmuebles, con evidente impacto en estos momentos, en los que es necesario comprobar las casas que siguen en pie y las que no. Y, la cartografía topográfica, la que se encarga de realizar las mediciones de la superficie terrestre y de sus accidentes geográficos naturales o artificiales. Las tres van a cambiar, pero no al mismo tiempo, ni con la misma urgencia", explica el experto.

Es necesario cambiar la cartografía náutica para evitar accidentes

Los expertos consultados por NIUS, aseguran que la más delicada, susceptible al cambio y una de las más urgentes sería cambiar la cartografía náutica porque existe una responsabilidad civil, aspecto que está totalmente controlado por la propia delimitación de la zona de exclusión por motivos de seguridad. “En todo caso, si un velero por la noche se fía de una carta náutica que está totalmente actualizada y encalla, el responsable sería el Estado, tal y como ha sucedido en muchas ocasiones a lo largo y ancho del mundo y, que en nuestro país tiene perfectamente solucionado el Instituto Hidrográfico de la Marina. Es evidente que, en estos momentos, los datos de cualquier sonda en una embarcación no van a coincidir con la carta náutica previa a la erupción y por lo tanto es una zona peligrosa", explican.

Toda la cartográfica náutica es compartida a nivel mundial, son mapas a escala muy grande y muy detallados, y estos sí deberían cambiar cuanto antes. Ya hay buques oceanográficos que está haciendo una batimetría de la zona y "la extensión es pequeña". Ahora mismo es una zona donde no pueden transitar barcos, cuando se declare como zona segura habrá un levantamiento barométrico nuevo para determinar hasta donde se puede acercar un barco. "Ahora la profundidad puede ser bastante diferente de lo que era antes de la erupción", señala González Matesanz.

La cartografía catastral también se actualizará

En el caso de la cartografía catastral plantea el problema administrativo de no pasar la contribución de una casa que ya no existe porque ahora tiene la colada encima. Si la lava se ha llevado por delante un montón de propiedades y han empezado a desaparecer probablemente ya no tributarán. "Con total seguridad las administraciones competentes ya tienen mecanismos preparados para estos eventos", asevera el subdirector general de Cartografía.

La cartografía topográfica tendrá que esperar a que se estabilice la erupción

Ahora con la nueva colada de lava hay nombres que desaparecerán y nombres nuevos que aparecerán tras la modificación del delta. "La toponimia, los nombres de los parajes entre otros, si tienen ahora la colada encima quiere decir que ya no existen. La gente, los llamará o recordará así un tiempo, pero ya estamos trabajando para recopilar los nombres nuevos que tendrán", dice González Matesanz.

"La cartografía topográfica es la que menos riesgo tiene si no coincide con la realidad del territorio, por no tener implicaciones económicas, legales o de seguridad, y por lo tanto, habrá que esperar a que se estabilice todo y que se conforme de nuevo la orografía de manera natural", comenta y añade que ahora mismo es imposible volar un avión sobre la isla. "La ceniza causaría daños en los motores y fuselaje de los aviones y no es una prioridad hacer las fotos de la isla para crear los nuevos mapas que además no tendrían nitidez".

No hará falta modificar los mapas a nivel mundial

No obstante, no hará falta modificar los mapas a nivel mundial porque "se trabaja a mucha menor escala". Es un cambio muy pequeñito y no tiene significación a nivel mundial. Es un cambio más local. Para hacer un nuevo mapa de la isla de La Palma se puede hacer ahora con imágenes de satélite o incluso aerotransportadas, si desaparecieran los elementos sólidos en suspensión en la atmósfera, aunque antes de cambiar cualquier mapa topográfico, habrá que esperar primero a que cese la actividad del volcán.

La primera actualización que se puede llevar a cabo es a través del satélite, que es lo que menos riesgo tiene y lo más rápido para adquirir datos. "Ya estamos trabajando en ello, de momento, no son todos públicos, pero están. Aunque para tener una cartografía detallada, tal y como la conocemos, con toda su simbolización, podría tardar unos tres meses.

La cartografía geológica: extracción de agua subterránea

Roberto Rodríguez Fernández, vocal de la junta gobierno del Colegio de Geólogos y experto en cartografía explica que cuando todo se calme habrá que elaborar, también, un mapa geológico del terreno donde los cambios si serán sustanciales, comparados con cómo estaban antes.

La cartografía geológica, que será elaborada por el Instituto Geológico y Minero de España, se llevará a cabo después de que se haga la cartografía topográfica y ahí se determinará la cantidad de elementos volcánicos que está emitiendo Cumbre Vieja y que modifica, sin duda, la arquitectura geológica de la isla.