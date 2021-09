Los 160 evacuados el viernes podrán volver a sus casas ante la disminución del episodio de explosividad

En cuanto a la morfología del cono, la directora del IGN apuntó que tiene fases de construcción y fases en las que desaparece la parte superior . "Ya hemos tenido dos episodios así y no es descartable que se repita", puntualizó.

Por su parte, Morcuende explicó que pese a la ceniza que está cayendo en la isla procedente del volcán, la calidad del aire en la isla de buena y que no tiene afección a la salud de los palmeros.

Con todo, el director técnico del Pevolca ha hecho especial hincapié en que la vida en la isla es "normal" y que no se está ante una secuencia de "alarma total". "Ni mucho menos --aseveró--. Estamos ante una forma de vida normal con los problemas que hay en los municipios que sufren directamente la erupción".

Finalmente, agradeciendo la buena voluntad de las personas de fuera de Canarias, comentó que los habitantes no necesitan donaciones de ropa, ni mantas o juguetes porque "no estamos ante una catástrofe" y, por ejemplo, este domingo en el acuartelamiento de El Fuerte ya no había ninguna persona que fuera desalojada de su casa al contar con otros recursos habitacionales, ya sea con familiares o los facilitados por la administración.