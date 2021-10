El volcán de La Palma podría tener dos reservorios de magma: "Realimentan a la propia erupción"

Son las preguntas que todos se hacen: ¿cuándo dejará de salir lava del volcán? ¿cuándo podrá la gente volver a sus casa? ¿Cuándo podrá retomarse la vida normal en La Palma? La vulcanología no es una ciencia exacta y no hay una respuesta todavía a estas preguntas. Pero, aun así, todos los indicadores apuntan a que, tras 25 jornadas expulsando lava, a la erupción le quedan todavía días e, incluso, semanas por delante para dar por finalizado este capítulo .

Prudencio sostiene, sin embargo, que no hay ninguna evidencia de que haya estos reservorios. "No existe, que sepamos, ninguna imagen del interior de la tierra de La Palma", asegura Prudencio. "Decir que hay tres reservorios, que hay uno o que hay dos no sé sobre qué datos se basa. A día de hoy no se ha publicado ninguna imagen del interior de la tierra", subraya.