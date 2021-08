"Ocupaba toda la ola"; el encuentro de un bañista con una medusa gigante en Cádiz

"Me estaba bañando y cuando venían las olas la vi", rememora Ricardo. "Se transparentaba, a la altura de la ola se veía el bicho. Impresiona, porque aparte de lo que pueda pesar es largo, con los tentáculos es enorme. Cuando venía la ola, ocupaba toda la ola. No me llego a tocar. Yo la vi y me di la vuelta. Luego lo conté de forma simpática en twitter.