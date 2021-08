Merchi encuentra en Corea del Sur esperanza para su atrofia muscular: ''Podré ir si reúno 80.000 euros''

Con 26 años su vida cambió por completo. Ahora, con 33, Merchi ha vuelto a recuperar la esperanza de que su calidad de vida no empeore. El motivo, un tratamiento en Corea del Sur podría detener la degeneración provocada por la atrofia muscular espinal (AME) que padece.

Esta joven de la localidad pontevedresa de Cambados nos cuenta que en su caso la enfermedad surgió de forma espontánea, no nació con ella ni se la diagnosticaron durante la infancia : ''La AME está causada en el 98% de los casos por un gen denominado 5Q, pero yo estoy entre el 2% de personas que la sufre debido a otra variante genética '

''He pasado de ser una chica sana, deportista, camarera... que compaginaba mi trabajo con mi casa y mis dos hijos a ser totalmente dependiente '', explica Merchi antes de asegurar que cuenta con asistencia personal porque necesita ayuda para todo . Su movilidad es la justa para colaborar en su traslado de la cama a la silla de ruedas o al sofá: ''en mi tuvo un efecto devastador pero mantengo el control de la voz y de la cabeza , que es algo que podría perder'' cuenta a NIUS.

Merchi padece la enfermedad neuromuscular en grado 4. En cuanto se la diagnosticaron creó la Asociación Galiciame , de la que es presidenta. ''La AME es una enfermedad rara , y dentro de la rareza a mi me tocó la papeleta completa'', bromea. Nunca perdió el ánimo, y ahora tiene un motivo más grande todavía.

El suyo será un tratamiento personalizado a través de células madre que podría llegar a detener la degeneración . Así lo explica la protagonista, sorprendida por recibir la noticia en el momento que menos esperaba: ''No es algo definitivo, pero por primera vez en seis años escucho que hay algo para mí, ya que los dos medicamentos que hay ahora mismo en España van dirigidos a la población 5Q '', dice.

Para que se convierta en realidad, esta joven debe reunir los 80.000 euros que cubren esta primera fase de tres ingresos hasta final de año: ''Yo no puedo asumir ese coste, o me echan una mano o no podré ir a Corea''.