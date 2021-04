Los pueblos de Andalucía se preparan ante la 'gran escapada' de este jueves tras la apertura de provincias

No será así. Los dispositivos de seguridad están preparados para que, a pesar del levantamiento del cierre perimetral, no se produzcan aglomeraciones de aficionados en estos tiempos de pandemia. Los habrá en Jerez, donde se vigilaran lugares como la Avenida de Blas Infante, lugar de exhibiciones ilegales.

Playas de El Puerto de Santa María

Lo único que enturbia esas esperanzas, en la hostelería de una provincia que cuenta con 138 kilómetros de playas, es la noche. El toque de queda a las once coincidiendo con la hora de cierre de sus negocios, es algo que muchos no entienden.

"No se puede a las once cerrar los negocios y a las once no poder circular por la calle", dice Antonio de María, presidente de los hosteleros gaditanos. "Lo suyo sería poner el toque de queda a las doce y que la hostelería pudiera funcionar hasta las once y media".