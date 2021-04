Mike Wimmer, el niño prodigio que se gradúa en la universidad a los 12 años y funda una 'startup'

Muchas personas han aprovechan la ralentización de la vida en la pandemia para adquirir nuevas habilidades: dedicarse a la meditación, aprender inglés o retomar el amor por la lectura. Mike Wimmer , un niño de 12 años en Carolina del Norte, ha utilizada este tiempo para graduarse... de la Secundaria. Pero eso no es todo. El pequeño genio también finalizará la misma semana sus estudios superiores... seis años antes de la edad de acceso usual a la universidad .

Un alumno brillante

Amor por la robótica

Startups y Linkedin

Wimmer es autodidacta . Casi todo sus conocimientos sobre programación y robótica los ha adquirido través de la técnica de "prueba y error" y de videos online, según cuenta en su sitio web, Next Era Innovations . Aquí se explaya sobre sus proyectos actuales y de futuro. Y no solo cuenta con su propia página en internet, incluso se ha creado un perfil en Linkedin , para que lo vean sus futuros empleadores.

El futuro de Wimmer

Aunque dice que quiere que la gente sea consciente de que todavía es un niño. Así, su brillantez no le impide sacar tiempo para las actividades acordes a su edad, como jugar baloncesto y construir legos. "Mucha gente piensa que he renunciado a mi infancia o que de alguna manera la he perdido", ha detallado Wimmer, "y les quiero decir que estoy pasando el mejor momento de mi vida".