Morir en redes sociales, la incógnita digital después de fallecer

Cuando una persona muere, sus redes sociales continúan activas . Pocos conocen el término herencia digital , pero cada día más personas se encuentran ante la situación de tener que gestionar qué hacer con los perfiles de una persona que ya no está.

Tan solo es necesario presentar una documentación como el certificado de defunción o el documento de identidad del fallecido para evitar así posibles cierres falsos o no autorizados.

No fue hasta 2018 cuando la ley de protección de datos incorporó el testamento digital. "Antes de la entrada en vigor de esta ley, cada empresa de servicios digitales actuaba como quería", explica a Efe el abogado y director del departamento de derecho digital de MCT Abogados, Antonio Séneca.

Si no se hace testamento digital, explica Séneca, serán los herederos, de mutuo acuerdo, los encargados de llevar a cabo las labores de cierre o creación de perfiles conmemorativos.

"Es muy frecuente todavía que las personas no dejen testamento digital" y una de las razones que explica este abogado es que "las personas que más fallecen son los mayores, que no suelen hacer tanto uso de servicios digitales, mientras que los jóvenes que fallecen no suelen hacer testamento"