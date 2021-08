Da a luz en la carretera con ayuda de la Guardia Civil: "Ella sola sacó a su hija y se la puso en el pecho"

No sabemos cuándo estaba previsto el parto ni cuales eran los planes, pero eso ya no importa. Esther ha nacido el 13 de agosto de 2021, de madrugada, dentro del coche en una carretera de Extremadura. Sus padres iban camino del hospital, pero no llegaron a tiempo. Madre e hija se conocieron mucho antes de lo pensado, en el asiento del copiloto del vehículo. La anécdota tiene un final feliz: las dos se encuentran en buen estado y, ya sí, en el hospital.