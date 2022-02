Las ONG piden sensibilización, educación e inversión para erradicar la mutilación genital femenina

También en este país trabaja Amref Salud África, que lleva más de 10 años luchando contra esta práctica en el continente africano. "Me tumbaron y me mutilaron los genitales... Mi hermana se recuperó rápidamente, pero yo no. Estaba muy enferma y me quedé en casa postrada en cama durante tres meses", denuncia Fatuma Aytele, residente de la región de Amibara, Afar. Esta mujer forma ahora parte de una red de activistas que visitan los hogares sensibilizando a las familias e informando a las autoridades sobre posibles víctimas.