Operacion Cantora; NIUS desvela la estrategia para vender la finca de Isabel Pantoja

El resultado sería dispar para ambos . En un primer momento, la cantante y su hijo dejarían de ser titulares de Cantora, que pasaría a manos de los ejecutores. Sin embargo, el grupo inversor que proyecta la operación cuenta después con Rivera como socio e imagen para convertir la finca en un lugar para bodas y celebraciones. Isabel Pantoja, por otro lado, se quedaría sin su patrimonio más importante, además de mantener sus deudas millonarias con Hacienda y la Seguridad Social. Algo que no sucedería en el caso de su hijo, que habría conseguido hacer tabula rasa con e fisco.

Según explican a NIUS fuentes vinculadas a las negociacioes, la tonadillera y su hijo se habrían atrasado en los pagos de varios meses frente al banco, lo que obligaría además a la entidad financiera a aprovisionar frente al Banco de España el montante de la hipoteca. Algo que dejaría el dinero bloqueado para Cajasur hasta que la situación financiera del inmueble se solucione. El objetivo de CTH, la empresa inversora, sería negociar la compra de esa deuda con la entidad bancaria y colocarse por lo tanto a la cabeza entre los acreedores de Cantora como dueño de esa deuda. Ellos podrían entonces ejecutar la hipoteca en caso de impago, lo que tendría un efecto doble. Por un lado la finca cambiaría de titulares, y por otro, decaerían las anotaciones de embargo que hay sobre ella de Hacienda y Seguridad Social, ya que Pantoja y su hijo no serían ya titulares de esa finca, si no lo que se conoce en derecho como un “tercero de buena fe”. Alguien que nada tiene que ver con esas deudas y al que Hacienda ya no le puede reclamar.