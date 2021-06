La organización del Orgullo LGTBI desplegará una bandera arcoíris de 700 metros en Gran Vía

Con esta iniciativa denominada "Madrid over the Rainbbow " la organización del MADO (Madrid Orgullo) quiere mostrar que la capital es "una ciudad abierta, libre y diversa".

La UEFA no permitió que se iluminara el Allianz Arena de Múnich con la bandera arcoiris durante el partido entre A lemania y Hungría de la Eurocopa , ya que el ente se considera "una organización política y religiosamente neutral".

Ha subrayado que la bandera LGTBI es "un símbolo para reivindicar los derechos humanos y no tiene nada que ver con la política", por lo que "no entendemos por qué no puede colocarse en la fachada del Ayuntamiento de Madrid" para mostrar "la diversidad del movimiento LGTBI, la pluralidad y la inclusividad".