Un pueblo de Girona recupera su única escuela tras 50 años con la llegada de familias por la pandemia

Palau de Santa Eulàlia no sale en la mayoría de mapas. No es un lugar de paso ni recibe una mínima parte de la atención que monopolizan sus 'vecinos' Roses, Figueres y L'Escala, en Girona. "Somos un pueblo pequeño y tranquilo, y queremos seguir siéndolo", según resume su alcalde, Xavier Camps . Un "valor" que ha hecho aumentar un 25 % su población y que, ahora, permite recuperar su única escuela después de cerrarla cinco décadas atrás.

Son una treintena las personas que han abandonado las ciudades más densas de Cataluña - las del área metropolitana de Barcelona, detalla el regidor - para comenzar una nueva vida en este municipio del Alt Empordà; la mayoría ya tenían allí una segunda residencia que han convertido en primera. Un cambio de tendencia que comenzó al acabar el confinamiento domiciliario por la pandemia y que ha llevado al pueblo a acoger 119 vecinos y no 91 , como a inicios de 2020.

"Dar vida al pueblo" desde la escuela

De esta forma, pidieron participar en una prueba piloto del Departament d'Educació de la Generalitat para abrir colegios rurales , bajo los requisitos de tener suficientes alumnos, que no fuera necesario hacer excesivas obras y que tuviera continuidad. Recibieron el visto bueno del conseller Josep Bargalló y abrirán en septiembre de este año. "El Departament no te suele ofrecer este tipo de cosas, sino que vas de escuela en escuela, ya formadas y con su forma de trabajar", insiste Mireia Bellapart, a la que han encomendado el "reto" de dirigir el centro.

La directora tuvo que sopesarlo profundamente al no estar segura de poder asumir dicha dedicación con dos hijos pequeños. Finalmente, aceptó liderar el proyecto y "dar vida al pueblo" a través de la escuela , cuya capacidad para crear una red entre sus familias" motiva a la catalana, procedente del 'mundo' de las guarderías: "La ilusión es que podamos conocer a nuestros vecinos y que, con ellos, podamos colaborar en proyectos y fiestas".

A falta de comenzar las matriculaciones a mediados de junio, el colegio tiene entre 13 y 14 alumnos preinscritos, superando incluso las primeras previsiones. Entre ellos, los estadounidenses Vincent, Simon y Ezelue: "Me presenté al alcalde y le dije 'traigo futuro al pueblo'", explica su madre, María del Mar Guerra. Al llegar a Palau de Santa Eulàlia en septiembre de 2020 y tras pasar los primeros meses de la pandemia en Córdoba, el lugar le encantó porque tiene "todo" lo que necesita. Y lo más importante: "Los niños ya no me preguntan cuándo volvemos a los Estados Unidos, como sí que hacían en Córdoba".