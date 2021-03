Pantalanes sostenibles: la investigación que propone una clasificación medioambiental para puertos deportivos

Han crecido como la espuma en los últimos treinta años. No hay prácticamente municipio costero que no tenga uno, o aspire a tenerlo. Y es que los casi 8000 kilómetros de nuestras costas dan para muchos puertos deportivos. En concreto para más de 350 con una cantidad total de amarres que superan los 125.000. Y sin embargo, año 2021, aún no hay ninguna norma que los clasifique medioambientalmente. En sus pantalanes no hay señales que hablen de su buen estado, o avisen de sus peligros.