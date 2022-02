Cómo son las parejas en la España actual: "Ahora se unen por amor y eso hace que sean más débiles"

Ahora no es así. A partir de 2005, la ley de divorcios descarta la necesidad una causa para dar por concluida la unión. Una transición que se refleja en los cambios en las relaciones de pareja actuales, sobre todo en las nuevas generaciones. Se asiste a relaciones de pareja más libres, pero al mismo tiempo más inseguras y con mayores incertidumbres.

También influye que el mismo concepto de pareja se constituía a la los ojos de la sociedad a través de diversos rituales y ritos de paso. La unión de ambas familias tenía más peso . "Ahora la gente se une por amor. Es muy subjetivo: hoy te quiero y mañana no te quiero. Eso hace que las relaciones sean mucho más débiles", apunta Ayuso.

¿Qué más caracteriza a las parejas españolas modernas? Ayuso destaca el "aumento de la privatización". Son los miembros de la pareja quienes definen las "condiciones" de la relación que van a mantener. "No hay nadie fuera de la pareja que se meta en ese vínculo" , explica Ayuso. Al establecerse fuera de las expectativas más tradicionales de la sociedad, esto resulta en una amplía tipología de relaciones y familias, especialmente entre la generación más joven.

La comunicación también es un valor al alza en las parejas españolas. Una tendencia amplificada por las TIC. " Son parejas intercomunicadas . Antes salías por la puerta de casa a trabajar, te despedías de tu pareja y no sabías de ella hasta que volvías", considera Ayuso.

Otra cuestión llamativa es la aparición, aunque todavía menos que en otros países europeos, de las denominadas parejas living apart together (LAT). Algo así como 'viviendo separados, pero juntos' . "En Europa es un modelo muy desarrollado y se da sobre todo en personas en segundas o terceras uniones", explica Ayuso.

En España, en cambio se ve en grupos más jóvenes, principalmente por motivos económicos (25,7%) y de dificultades de emancipación. También por circunstancias laborales (13%), como trabajar en diferentes ciudades. "Esto no tiene nada nuevo, son los noviazgos de siempre", valora Ayuso.

Lo curioso es que ya hay un 7% de estas parejas que no convive por mantener su independencia . Hacen actividades juntos, pero cada uno tiene su espacio y tiempo personales. Digamos que serían los LAT puros. "Quitan lo que quema mucho a las relaciones: la rutina. El 'quién limpia qué', 'cómo gestionamos el dinero' Es un modelo que se acoge muy bien a la tendencia de la individualidad”, comenta el experto a NIUS.

¿Y qué pasa con aquellos que no están en una relación? El estudio recoge que entre las personas que no tienen pareja, un 43% afirma que es por no haber encontrado a la persona adecuada. Es decir, les gustaría tenerla.