Pedro J. García, militar y Mr. Gay Pride Castilla-La Mancha: “Pocos compañeros de la UME me han felicitado”

Este brigada de la UME se presentó al concurso para visibilizar su condición sexual dentro del ejército y apoyar a otros compañeros “que no se atreven a dar el paso por miedo”

Pedro, con 30 años de carrera militar, reconoce que “todavía sufre episodios de homofobia” en unas Fueras Armadas que presumen “de pluralidad”

Pedro Jesús García es brigada del Primer Batallón de Intervención en Emergencias con base en Torrejón de Ardoz (Madrid) y actual Mr. Gay Pride Castilla-La Mancha. Ambas facetas enorgullecen a este toledano que reconoce que le costó dar el paso y “visibilizar” su condición sexual en el trabajo “por temor a represalias”. Pedro, que participó en la guerra de Irak y que ha estado destinado en dos ocasiones en las misiones de Paz en Bosnia, ahora “batalla” porque se reconozca “como algo normal que un militar sea gay” y que las propias Fuerzas Armadas “no escondan” esta realidad entre sus filas.

Pero para lograrlo está teniendo que luchar, y mucho. En el mundo militar, como también pasa en el del fútbol o los toros, todavía hay una importante homofobia latente. Él mismo reconoce que pocos compañeros suyos le han felicitado por lograr el galardón de Mr. Gay Pride. Pero su valentía y la muchos otros es un soplo de aire fresco.

Pregunta: Militar de profesión y homosexual, una combinación a la que algunos aún no se acostumbran. ¿Se pensó mucho lo de presentarse a este concurso?

Respuesta: Todo lo contrario. Es lo que quería hacer desde hace tiempo. Lo he intentado en dos ocasiones anteriores por Madrid y a la tercera me han elegido en mi tierra, lo que me hace mucha ilusión. Pensé que de esta manera podría hacer ver que se puede ser ambas cosas y que debe normalizarse que así sea también en el ejército. ¿No están vendiendo que las Fuerzas Armadas son modernas y plurales? Es verdad que se está avanzando en este sentido pero todavía la homosexualidad está estigmatizada en el ejército.

P: Me quiere decir que ha sufrido homofobia o la sufre en el desempeño de su trabajo.

R: Todavía oigo comentarios tipo "ese brigada maricón no me va a mandar a mí" o cosas por el estilo. Me costó mucho sincerarme y contar que era gay. Tuve miedo por las represalias porque aunque sí que es verdad que algunos lo aceptan otros todavía no lo comprenden. He tenido mucho apoyo de mi jefe en mi destino actual, otros me hicieron mobbing a raíz de conocer mi condición sexual.

P: ¿Cuándo toma la decisión de sincerarse y no esconder esta faceta de su vida a sus compañeros?

R: Tuve una ruptura sentimental muy dolorosa en 2006, caí en depresión y algunos notaron que no era la persona risueña y alegre de siempre. Me preguntaban qué me pasaba y cuando lo contaba siempre hablaban en femenino al referirse a mi pareja hasta que ya no pude más y empecé a corregirlo: “ella no, es el”. Me di cuenta que era muy triste no poder ni siquiera hablar de este episodio tan duro en mi vida y no poder contar toda la verdad. Ese fue el momento en que me sentí con la fuerza necesaria para no esconderme y quitarme este peso de encima.

P: “Su secreto” salió a la luz, las ganas de no esconderse pudieron al qué dirán…

R: Así es. Pero fue muy complicado porque tenía miedo de que mi condición sexual me perjudicara. Hubo muchos que me apoyaron pero empecé a ver que otros me miraban mal o que a no se cortaban con los comentarios. Es que todavía nos hacen la vida imposible en muchos sitios por ser quienes somos y no va a ser diferente aquí.

P: Dio el paso. Otros quizá no se atrevan.

R: Conozco homosexuales integrados en todas unidades del ejército. Me escriben mensajes para pedirme consejo e intentó ayudarles en todo lo que puedo pero la mayoría no quiere arriesgarse a “salir del armario” y que eso les perjudique en el trabajo.

P: ¿Habrá recibido muchas felicitaciones por el título?