Pesadilla en un vuelo Madrid-Nueva York suspendido en el último momento: "Un auténtico despropósito"

"Un auténtico despropósito" , así califican los pasajeros que iban a viajar este sábado desde Madrid a Nueva York la cancelación de su vuelo en el último momento, después de horas esperando el arreglo de una avería en el tanque del agua potable del avión que, pese a solucionarse, no sirvió para que la tripulación despegara, por decisión del capitán.

El vuelo AA095 de American Airlines tenía prevista su salida a las 13.25 horas desde el aeropuerto de Barajas y con destino al JFK de New York, pero sufrió continuos retrasos desde minutos antes del embarque. Un vaivén de informaciones mantuvo a 270 pasajeros en vilo durante horas, con la esperanza hasta el último momento, ya subidos en el avión, de poder despegar.

"Nos informaron de que había una avería en el agua potable y de que los mecánicos estaban intentando arreglarlo. Cada media hora nos avisaban de que no podían arreglarlo y así nos tuvieron toda la tarde", relata a NIUS desde el aeropuerto Jaizabel, de 36 años, y procedente de Gran Canaria.

Unas largas horas de desesperación en las que decenas de pasajeros, en su mayoría españoles, dudaban de si iban a acudir a trabajar o disfrutar de sus vacaciones con motivo del Puente de la Constitución. "Nos decían que no nos podíamos ir, todo el mundo estaba tirado en el suelo, un desastre" , critica la canaria.

A media tarde, el personal de la aerolínea les informó de que, si a las 19:50 horas, cuando la tripulación cumplía con su jornada de trabajo, no estaba solucionada la avería, el vuelo se cancelaba. No obstante, la indignación llegó a las 19:30 cuando, a pesar de estar ya solventada la avería, se negó a volar: "Todo el mundo estaba enfadadísimo porque el avión estaba listo pero el capitán decía que no volaba".