El Pevolca reduce la zona de exclusión y este viernes podrán regresar a sus hogares más evacuados

Desde el Pevolca se advierte, una vez más, que se deben respetar las zonas de seguridad señalizadas en torno al frente de las coladas y establecidas tras el oportuno análisis de riesgos, y que no se podrán ocupar aquellos inmuebles que, según las oficinas técnicas municipales, no reúnan condiciones de habitabilidad.

Igualmente, se mantienen las recomendaciones de no acceder a espacios bajo rasante (garajes, trasteros, sótanos, etc.) sin medición de gases previa, la cual se puede solicitar a través del Cecopin (628 182 070; 689 188 816; 922 468 396, en horario de 08.00 a 19.00), ni tampoco solo. Previamente, además, hay que asegurarse de que no hay abombamientos, deformaciones o grietas en muros o techos. Si fuera así, hay que informar al ayuntamiento.