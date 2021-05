"Pipican, aquí": el mensaje en las alcantarillas de Córdoba para mantener las calles limpias

¿Quién no ha paseado alguna vez y ha tenido que esquivar cacas de perro? O aún peor, ¿quién no ha pisado alguna vez el premio? ¿O quién no se ha asqueado por un fuerte olor a pipí en la calle? ¿O le ha tocado limpiar con lejía la fachada? Seguro que ustedes reconocerán alguno de estos supuestos. Para evitar este tipo de situaciones y mantener las calles limpias, en Córdoba, han lanzado una campaña: 'Pipícan, aquí'.