Desde pistolas de sal a ultrasonidos, 10 formas de acabar con moscas y mosquitos

Una empresa vende todo tipo de armas que disparan sal para acabar con los insectos

Seguro que ya le ha pasado este verano. Escena primera. Sale a comer un día con amigos o con la familia. El plan es estar relajado pero en cuanto los platos llegan a su mesa empieza el estrés. Una batalla entre su mano y una mosca, que parecen diez, le da la comida. Escena dos. Ha abierto la ventana del dormitorio, el aire corre como si le buscara y cuando se tumba en la cama sin más preocupación que olvidarse del mundo hasta mañana… Ahí está ese sonido inquietante del mosquito que viene a robarle el sueño cuando más lo necesitaba.

Bienvenidos a la estación de las moscas y mosquitos, cuando el calor aprieta es difícil esquivarlas pero aquí van algunos inventos para intentar ahuyentarlas. De la zapatilla a las luces ultravioleta, acabar con los enemigos número uno del verano, las moscas y mosquitos, también evoluciona.



1. La lámpara asesina

Más conocido como el mosquito killer. Si su nombre no las espanta ya del susto, esperen a conocer su arma secreta. Una luz ultravioleta atrae a los insectos hasta la lámpara y una vez allí una pequeña descarga eléctrica termina por aniquilarlos. “Para obtener el mejor efecto de eliminación de mosquitos, recomendamos encender el asesino de mosquitos con 2-3 horas de anticipación”, se puede leer en sus instrucciones que explican además que sirve de lámpara para la mesita de noche con hasta cuatro tipos de luz e intensidad diferentes.

2. La lámpara un poco menos asesina

Al igual que la mosquito killer utiliza la luz ultravioleta para atraer a los insectos, pero al final de ese viaje hacia la luz no hay descarga si no una pegajosa sustancia que los deja adheridos sin posibilidad de huida… al menos no sin ayuda.

3. El ventilador espantamoscas

Parece obra de un escultor aburrido, pero el ventilador es fruto de años de estudio. Si algo se mueve, los insectos parece que se alejan y de esa teoría tan elaborada surge el ventilador espanta moscas, una de las estrellas de este verano en algunos restaurantes de costa que viene en el servicio junto con el pan y las aceitunas. Se coloca sobre la mesa y dos aspas a media velocidad circulan en horizontal creando un escudo protector sobre nuestra comida. Por cierto que también existe la versión para colocar sobre las botellas de vino, por si nos toca una mosca de la especie sumiller.

4. Ahuyentador ultrasonidos

Enchufados a la luz, estos aparatos dicen que producen ondas de ultrasonido que actúan sobre el sistema auditivo y nervioso de los insectos haciéndoles la estancia en nuestra vivienda algo incómoda por lo que seguramente se marchen. Es ecofriendly con su familia, sus amigos, sus mascotas… con todos, salvo con las moscas y mosquitos que al parecer odian esa frecuencia en concreto. Como si fuera una radio, de 12 a 24 Khz elimina moscas y mosquitos, de 24 a 75 Khz, cucarachas y de 12 a 75 khz, ratas.

5. El reloj

Que no le convence ni el ahuyentador, ni el ventilador, ni la lámpara asesina, ni la menos asesina porque, seamos sinceros, han pensado en todo menos que en la playa no hay enchufes para estos aparatos… No se preocupe. Este reloj puede ser la solución que buscaba. Se carga como un móvil y a partir de ahí emite un sonido que imita al que hacen los mosquitos hembras, logrando así ahuyentarlo. No es tóxico ya que utiliza silicona respetuosa con la piel, no produce olores y es adecuado para bebés. Y por si se lo preguntaba… sí, el fabricante expresamente indica que se puede usar en barbacoas.

6. La mosca vela

Esta pequeña vela asegura ahuyentar las moscas con una técnica muy zen: el buen olor. Con solo encenderla las moscas y mosquitos al parecer se van huyendo del agradable aroma a geranio que se esparce por toda la casa.

7. La mariposa en la ventana

Que a las moscas le gustan las ventanas es un hecho. Pero que a las moscas le gustan las ventanas donde hay una mariposa es una idea de una empresa que vende pegatinas de mariposa para colocar en los cristales de las ventanas de casa. “Mejor en la parte superior”, se puede leer en las instrucciones donde explica que la mariposa atraerá a las moscas hacia ella y cuando se posen en la ventana caerán rendidas ante una sustancia nociva que desprende la pegatina.

8. La pistola de sal

Como un arma recortada, pero que dispara sal. Hecha de plástico con gatillo y hasta con cinturón para llevarla colgando si queremos. Este sistema lanza al disparar sal para acabar de improviso con las moscas y mosquitos. Eso sí, hay que tener puntería, aunque el puntero laser al parecer ayuda bastante. Eso sí, el fabricante no recomienda que se use para disparar contra las personas por lo que pueda pasar. Por cierto el negocio ha crecido tanto que actualmente la compañía estadounidense se encuentra buscando distribuidores por Europa.

9. La raqueta nocturna

Una de los métodos más populares y eficaces, pero con un problema. Cómo matar moscas o mosquitos de noche si no los vemos. Eso se acabó. Con la nueva raqueta eléctrica de led, con linterna incorporada y cargador de USB no solo podemos luchar contra los insectos de día, también de noche. Y no habrá oscuridad en la que refugiarse. 4.000 voltios envueltos en dos capas de seguridad y con un mango con doble interruptor que le dará seguridad en la batalla contra los mosquitos. Lo mismo vale para acabar con los insectos que para un apagón.

10. El número 58

Misterios sin resolver... ni tampoco demostrar. Pero corre la leyenda de que las moscas no pueden con el número 58 al recordarles una tela de araña, así que solo bastaría con dibujarlo en un papel y dejarlo cerca de donde esté.