La Policía de Málaga desaloja un chiringuito donde se celebraba una fiesta con unas 300 personas

A ello se sumó que no se guardaba la mínima distancia de seguridad, encontrándose todas las personas de pie, ya que no había sillas para sentarse, y estando incluso algunas de ellas bailando en esos instantes. Además, los agentes se percataron de que el personal de vigilancia y control del establecimiento no portaba las correspondientes mascarillas de protección, no observándose tampoco a ningún empleado del local efectuando la limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza y careciendo igualmente de gel hidroalcohólico tanto en la entrada como en el interior del recinto a disposición de los clientes. Asimismo, el establecimiento carecía de documento identificativo de la Junta de Andalucía.